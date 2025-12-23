Рейтинг@Mail.ru
Все пункты пропуска в Россию должны быть с биометрией, заявил Медведев - РИА Новости, 23.12.2025
20:36 23.12.2025 (обновлено: 20:47 23.12.2025)
Все пункты пропуска в Россию должны быть с биометрией, заявил Медведев
Все пункты пропуска в Россию должны быть с биометрией, заявил Медведев - РИА Новости, 23.12.2025
Все пункты пропуска в Россию должны быть с биометрией, заявил Медведев
Все пункты пропуска в Россию должны оснащаться биометрическим оборудованием, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:36:00+03:00
2025-12-23T20:47:00+03:00
россия, общество, москва, дмитрий медведев, единая россия, шереметьево (аэропорт)
Россия, Общество, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Шереметьево (аэропорт)
Все пункты пропуска в Россию должны быть с биометрией, заявил Медведев

Медведев: все пункты пропуска в РФ должны быть оснащены биометрией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все пункты пропуска в Россию должны оснащаться биометрическим оборудованием, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево" и проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в РФ.
"Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все подобные пункты пропуска в стране", - сказал Медведев.
Видео совещания по вопросам совершенствования системы контроля в миграционной сфере он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
РоссияОбществоМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
