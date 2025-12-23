Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере
20:33 23.12.2025 (обновлено: 20:47 23.12.2025)
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере
Россия совершенствует систему контроля в миграционной сфере, чтобы иметь объективную картину и оперативно выявлять преступников, сообщил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 23.12.2025
россия, общество, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере

Медведев заявил о совершенствовании системы контроля в миграционной сфере

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия совершенствует систему контроля в миграционной сфере, чтобы иметь объективную картину и оперативно выявлять преступников, сообщил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Именно в этом цель, чтобы мы понимали, что и в какой конкретно момент происходит с каждым лицом, въехавшим в нашу страну. Ну и конечно оперативно, как я уже сказал, выявлять у себя тех, кто совершил преступление как у нас, в нашей стране, так и у себя на родине, в стране, из которой они прибыли. Ну и, естественно, в ряде случаев просто не допускать их въезда на территорию нашего государства", - заявил Медведев на совещании по вопросам миграции, часть которого опубликована в его странице в ВК.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
Россия Общество Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
