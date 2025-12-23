https://ria.ru/20251223/medvedev-2064189277.html
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере
Россия совершенствует систему контроля в миграционной сфере, чтобы иметь объективную картину и оперативно выявлять преступников, сообщил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 23.12.2025
Медведев заявил об улучшении системы контроля в миграционной сфере
Медведев заявил о совершенствовании системы контроля в миграционной сфере