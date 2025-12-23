https://ria.ru/20251223/medvedev-2064188904.html
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
Иностранный гражданин, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению из РФ, убежден зампредседателя Совбеза России,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:31:00+03:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
Медведев: иностранных граждан с неподтвержденной деятельностью стоит выдворять