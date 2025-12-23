Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
20:31 23.12.2025
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
Иностранный гражданин, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению из РФ, убежден зампредседателя Совбеза России,... РИА Новости, 23.12.2025
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, шереметьево (аэропорт)
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Шереметьево (аэропорт)
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России

Медведев: иностранных граждан с неподтвержденной деятельностью стоит выдворять

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Иностранный гражданин, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению из РФ, убежден зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В России с 2018 года действует Концепция государственной миграционной политики. Она направлена на повышение качества жизни населения, обеспечение безопасности государства, защиты национального рынка труда, а также на поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.
"Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам посещения пункта пропуска в аэропорту "Шереметьево".
Медведев провел совещание о совершенствовании контроля миграционной сферы
