Медведев провел совещание о совершенствовании контроля миграционной сферы
Медведев провел совещание о совершенствовании контроля миграционной сферы - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев провел совещание о совершенствовании контроля миграционной сферы
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам совершенствования системы контроля в миграционной сфере. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:30:00+03:00
2025-12-23T20:30:00+03:00
2025-12-23T20:42:00+03:00
дмитрий медведев
россия
шереметьево (аэропорт)
россия
Медведев провел совещание о совершенствовании контроля миграционной сферы
Медведев провел совещание на тему совершенствования контроля миграционной сферы