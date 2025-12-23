https://ria.ru/20251223/medvedev-2064188377.html
Пребывание каждого мигранта должно быть прозрачным, заявил Медведев
Пребывание каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.12.2025
