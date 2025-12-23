https://ria.ru/20251223/medvedev-2064156373.html
Медведев удивился миротворческим заявлениям европейских политиков
Медведев удивился миротворческим заявлениям европейских политиков - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев удивился миротворческим заявлениям европейских политиков
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что удивлен "миротворческими" заявлениями европейских политиков,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:10:00+03:00
2025-12-23T18:10:00+03:00
2025-12-23T18:24:00+03:00
россия
в мире
германия
финляндия
дмитрий медведев
борис писториус
нато
единая россия
россия
германия
финляндия
Медведев удивился миротворческим заявлениям европейских политиков
Медведев удивился миротворческим заявлениям Писториуса и Стубба