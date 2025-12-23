https://ria.ru/20251223/mchs-2064118029.html
При пожаре на плавкране под Нижним Новгородом погиб человек
При пожаре на плавкране под Нижним Новгородом погиб человек - РИА Новости, 23.12.2025
При пожаре на плавкране под Нижним Новгородом погиб человек
Один человек погиб при пожаре на плавкране Борской судоремонтной компании под Нижним Новгородом, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:58:00+03:00
2025-12-23T15:58:00+03:00
2025-12-23T15:58:00+03:00
происшествия
нижний новгород
бор
борский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064094846_0:364:960:904_1920x0_80_0_0_072019fe3188a6f1b80adf9d344cc2a2.jpg
https://ria.ru/20251223/pozhar-2064044553.html
нижний новгород
бор
борский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064094846_0:274:960:994_1920x0_80_0_0_f0f32233f6dc5d907dc7c9c483eb99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, бор, борский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Бор, Борский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на плавкране под Нижним Новгородом погиб человек
МЧС: при пожаре на плавкране под Нижним Новгородом погиб человек