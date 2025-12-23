Рейтинг@Mail.ru
15:58 23.12.2025
При пожаре на плавкране под Нижним Новгородом погиб человек
Один человек погиб при пожаре на плавкране Борской судоремонтной компании под Нижним Новгородом, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 23.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на плавкране Борской судоремонтной компании под Нижним Новгородом, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
"К сожалению, 1 человек погиб", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее МЧС региона сообщило, что на плавкране в городе Бор горело топливо на площади 100 квадратных метров, существовала угроза распространения пожара на соседний плавкран.
Борская судоремонтная компания специализируется на ремонте сухогрузных судов, барж, буксиров и других видов судов речного флота. Компания находится в Борском районе Нижегородской области, на левом берегу реки Волга – напротив Нижнего Новгорода недалеко от Борского моста.
