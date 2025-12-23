https://ria.ru/20251223/markirovka-2063986769.html
Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений
Россиянам не продали более 2,8 миллиарда товаров с момента введения разрешительного режима на кассах с апреля 2024 года - он распространяется на товары из 20... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:54:00+03:00
экономика
михаил дубин
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россиянам не продали более 2,8 миллиарда товаров с момента введения разрешительного режима на кассах с апреля 2024 года - он распространяется на товары из 20 категорий, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Разрешительный режим стартовал в начале второго квартала прошлого года, сегодня он распространяется на 20 категорий. Это вода, одежда, обувь, БАДы, ветпрепараты – список большой. И за это время на кассах было заблокировано 2,8 миллиарда товаров", - сказал Дубин
.
Он отметил, что больше всего блокировок пришлось на товары легкой промышленности - 706 миллионов товаров, молочные продукты - 595 миллионов, пиво - 588 миллионов, табак - 460 миллионов, а также безалкогольные напитки - 206 миллионов.
Разрешительный режим позволяет по коду маркировки автоматически проверять нарушения, в числе которых просрочка, попытки продать один и тот же товар дважды, отклонение от минимальной розничной цены.
"Разрешительный режим потребовал от нас довольно значимых инвестиций, но благодаря этому ответ происходит бесшовно, незаметно для потребителей. У нас есть нормативы, что запрос должен обрабатываться в течение 1,5 секунды, но процесс происходит гораздо быстрее", - добавил Дубин.