Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений - РИА Новости, 23.12.2025
03:54 23.12.2025
Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений
Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений - РИА Новости, 23.12.2025
Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений
Россиянам не продали более 2,8 миллиарда товаров с момента введения разрешительного режима на кассах с апреля 2024 года - он распространяется на товары из 20... РИА Новости, 23.12.2025
экономика
михаил дубин
экономика, михаил дубин
Экономика, Михаил Дубин
Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений

РИА Новости: более 2,8 миллиарда товаров не продали россиянам с апреля 2024 года

© iStock.com / SDI ProductionsДевушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете
Девушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© iStock.com / SDI Productions
Девушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россиянам не продали более 2,8 миллиарда товаров с момента введения разрешительного режима на кассах с апреля 2024 года - он распространяется на товары из 20 категорий, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Разрешительный режим стартовал в начале второго квартала прошлого года, сегодня он распространяется на 20 категорий. Это вода, одежда, обувь, БАДы, ветпрепараты – список большой. И за это время на кассах было заблокировано 2,8 миллиарда товаров", - сказал Дубин.
