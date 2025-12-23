Маркировка с начала 2024 года выявила 2,8 миллиарда нарушений

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россиянам не продали более 2,8 миллиарда товаров с момента введения разрешительного режима на кассах с апреля 2024 года - он распространяется на товары из 20 категорий, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.

"Разрешительный режим стартовал в начале второго квартала прошлого года, сегодня он распространяется на 20 категорий. Это вода, одежда, обувь, БАДы, ветпрепараты – список большой. И за это время на кассах было заблокировано 2,8 миллиарда товаров", - сказал Дубин

Он отметил, что больше всего блокировок пришлось на товары легкой промышленности - 706 миллионов товаров, молочные продукты - 595 миллионов, пиво - 588 миллионов, табак - 460 миллионов, а также безалкогольные напитки - 206 миллионов.

Разрешительный режим позволяет по коду маркировки автоматически проверять нарушения, в числе которых просрочка, попытки продать один и тот же товар дважды, отклонение от минимальной розничной цены.