Макрон поддержал Гренландию после назначения спецпосланника США
13:47 23.12.2025 (обновлено: 13:51 23.12.2025)
Макрон поддержал Гренландию после назначения спецпосланника США
2025-12-23T13:47:00+03:00
2025-12-23T13:51:00+03:00
в мире
гренландия
дания
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
гренландия
дания
франция
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник выразил поддержку Гренландии и Дании на фоне назначения США спецпосланника по острову.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Нуук, Гренландия
Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии
22 декабря, 12:23
"В Нууке я подтвердил неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии. Гренландия принадлежит ее народу. Дания выступает в качестве гаранта этого. Я присоединяюсь к европейцам в выражении нашей полной солидарности", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
В июне Макрон заявил по итогам своего визита в Гренландию, что Франция откроет генеральное консульство в ее столице Нууке. В августе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью США. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия
Вчера, 02:05
 
