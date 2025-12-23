Макрон поддержал Гренландию после назначения спецпосланника США

ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник выразил поддержку Гренландии и Дании на фоне назначения США спецпосланника по острову.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
"В Нууке я подтвердил неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии. Гренландия принадлежит ее народу. Дания выступает в качестве гаранта этого. Я присоединяюсь к европейцам в выражении нашей полной солидарности", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
В июне Макрон заявил по итогам своего визита в Гренландию, что Франция откроет генеральное консульство в ее столице Нууке. В августе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью США. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия
Вчера, 02:05