https://ria.ru/20251223/maduro-2063984970.html
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства - РИА Новости, 23.12.2025
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продвижении в парламенте специального законопроекта, направленного на противодействие пиратству, нападениям на суда РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:12:00+03:00
2025-12-23T03:12:00+03:00
2025-12-23T03:12:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
техас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20251217/maduro-2062526103.html
https://ria.ru/20251223/venesuela-2063974521.html
венесуэла
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, техас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Техас, Николас Мадуро
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства
Мадуро внес в парламент Венесуэлы закон о противодействии пиратству
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил
о продвижении в парламенте специального законопроекта, направленного на противодействие пиратству, нападениям на суда и преступлениям против международной торговли.
"Сегодня он был одобрен в первом чтении, и, вероятно, уже завтра будет принят как закон Республики - специальный закон для обеспечения выполнения международных конвенций, запрещающих нападения на суда, пиратство и все преступления против международной торговли", - заявил Мадуро
в ходе посещения производственной выставки, которое показал телеканал VTV.
По словам политика, документ был внесён в Национальную ассамблею с применением механизма регламентной срочности, который позволяет принять закон в сжатые сроки при поддержке двух третей депутатов. Мадуро охарактеризовал "Закон об обеспечении свободного судоходства и торговли в условиях пиратства в морях мира" как нормативный акт "с большим потенциалом".
"В 2020 году я внёс похожий закон, который назывался "Закон против блокады". И именно этот закон против блокады стал для нас опорой, позволившей добиться нынешних результатов. Кто-нибудь сегодня в этом сомневается? Никто", - добавил глава государства.
Мадуро также заявил, что нынешняя ситуация вокруг морских перевозок и внешнего давления рассматривается властями как испытание, необходимое для экономической трансформации страны.
"Это именно то, что нам было необходимо, чтобы совершить экономический скачок и освободиться от нефтяной зависимости. Я знаю, что говорю. Благодарю бога за это испытание. Мы преодолеем его и станем сильнее - как экономика, как суверенная страна", - заключил президент Венесуэлы
.
Заявление Мадуро прозвучало на фоне серии перехватов венесуэльских нефтяных танкеров военными США
в Карибском регионе. Первый из них уже доставлен к побережью Техаса
, еще два судна, одно из которых ранее ходило под панамским флагом, были задержаны вблизи Кюрасао
и Антигуа и Барбуды
.