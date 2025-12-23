Рейтинг@Mail.ru
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства - РИА Новости, 23.12.2025
03:12 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/maduro-2063984970.html
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продвижении в парламенте специального законопроекта, направленного на противодействие пиратству, нападениям на суда РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:12:00+03:00
2025-12-23T03:12:00+03:00
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства

Мадуро внес в парламент Венесуэлы закон о противодействии пиратству

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продвижении в парламенте специального законопроекта, направленного на противодействие пиратству, нападениям на суда и преступлениям против международной торговли.
"Сегодня он был одобрен в первом чтении, и, вероятно, уже завтра будет принят как закон Республики - специальный закон для обеспечения выполнения международных конвенций, запрещающих нападения на суда, пиратство и все преступления против международной торговли", - заявил Мадуро в ходе посещения производственной выставки, которое показал телеканал VTV.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США
17 декабря, 04:49
По словам политика, документ был внесён в Национальную ассамблею с применением механизма регламентной срочности, который позволяет принять закон в сжатые сроки при поддержке двух третей депутатов. Мадуро охарактеризовал "Закон об обеспечении свободного судоходства и торговли в условиях пиратства в морях мира" как нормативный акт "с большим потенциалом".
"В 2020 году я внёс похожий закон, который назывался "Закон против блокады". И именно этот закон против блокады стал для нас опорой, позволившей добиться нынешних результатов. Кто-нибудь сегодня в этом сомневается? Никто", - добавил глава государства.
Мадуро также заявил, что нынешняя ситуация вокруг морских перевозок и внешнего давления рассматривается властями как испытание, необходимое для экономической трансформации страны.
"Это именно то, что нам было необходимо, чтобы совершить экономический скачок и освободиться от нефтяной зависимости. Я знаю, что говорю. Благодарю бога за это испытание. Мы преодолеем его и станем сильнее - как экономика, как суверенная страна", - заключил президент Венесуэлы.
Заявление Мадуро прозвучало на фоне серии перехватов венесуэльских нефтяных танкеров военными США в Карибском регионе. Первый из них уже доставлен к побережью Техаса, еще два судна, одно из которых ранее ходило под панамским флагом, были задержаны вблизи Кюрасао и Антигуа и Барбуды.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Венесуэла призвала прекратить агрессию и пиратство США
Вчера, 01:01
 
В миреВенесуэлаСШАТехасНиколас Мадуро
 
 
