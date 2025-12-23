Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продвижении в парламенте специального законопроекта, направленного на противодействие пиратству, нападениям на суда и преступлениям против международной торговли.

"Сегодня он был одобрен в первом чтении, и, вероятно, уже завтра будет принят как закон Республики - специальный закон для обеспечения выполнения международных конвенций, запрещающих нападения на суда, пиратство и все преступления против международной торговли", - заявил Мадуро в ходе посещения производственной выставки, которое показал телеканал VTV.

По словам политика, документ был внесён в Национальную ассамблею с применением механизма регламентной срочности, который позволяет принять закон в сжатые сроки при поддержке двух третей депутатов. Мадуро охарактеризовал "Закон об обеспечении свободного судоходства и торговли в условиях пиратства в морях мира" как нормативный акт "с большим потенциалом".

"В 2020 году я внёс похожий закон, который назывался "Закон против блокады". И именно этот закон против блокады стал для нас опорой, позволившей добиться нынешних результатов. Кто-нибудь сегодня в этом сомневается? Никто", - добавил глава государства.

Мадуро также заявил, что нынешняя ситуация вокруг морских перевозок и внешнего давления рассматривается властями как испытание, необходимое для экономической трансформации страны.

"Это именно то, что нам было необходимо, чтобы совершить экономический скачок и освободиться от нефтяной зависимости. Я знаю, что говорю. Благодарю бога за это испытание. Мы преодолеем его и станем сильнее - как экономика, как суверенная страна", - заключил президент Венесуэлы