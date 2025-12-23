Рейтинг@Mail.ru
Окно Лувра, через которое проникли грабители, защитили решеткой, пишут СМИ
23.12.2025
19:14 23.12.2025
Окно Лувра, через которое проникли грабители, защитили решеткой, пишут СМИ
Рабочие установили защитную решетку на окно парижского Лувра, через которое в октябре в музей проникли грабители, передает во вторник агентство Франс Пресс. РИА Новости, 23.12.2025
Окно Лувра, через которое проникли грабители, защитили решеткой, пишут СМИ

Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Рабочие установили защитную решетку на окно парижского Лувра, через которое в октябре в музей проникли грабители, передает во вторник агентство Франс Пресс.
"Во вторник утром на том окне… Лувра, через которое в него пробрались грабители 19 октября, была установлена защитная решетка", - говорится в сообщении.
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря, 08:53
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря, 08:53
Решетка была установлена при помощи автовышки. Защита окна решеткой является одной из экстренных мер, принятых для повышения безопасности музея после октябрьского ограбления, пишет Франс Пресс со ссылкой на заместителя директора музея Франсиса Штайнбока.
"Мы обязались сделать это (установить решетку – ред.) до конца года. (Мы раздумываем – ред.) также и о повышении безопасности остальных окон", - приводит агентство слова Штайнбока.
Газета Parisien сообщила 12 декабря, что около Лувра, особенно под окном, через которое в музей пробрались грабители, рабочие установили уличные ограждения, а именно столбики и барьеры в виде косого креста.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению
24 октября, 12:45
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси отметил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября, 06:07
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября, 06:07
 
