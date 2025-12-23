Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа

МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государствам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, должен быть "предъявлен счет".
"Мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид в годы войны – ред.) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны", - заявил Лукашенко, назначая новым генеральным прокурором Дмитрия Гору. Слова президента приводит агентство Белта.
"И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами... Никому он уже сегодня не нужен... Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что органы прокуратуры очень серьезно занимаются вопросами расследования фактов геноцида белорусского народа.
"Поэтому тут нам надо закругляться и показывать как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально. Угадали мы. На фоне той политики, которую Запад проводит. Прежде всего - европейские государства", - добавил белорусский президент.
В апреле 2021 года тогдашний генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания. В декабре этого года Швед сообщал, что Белоруссия изучает вопрос о предъявлении к другим странам требований о возмещении ущерба, нанесенного в годы ВОВ. По его словам, правительственная комиссия республики установила, что ущерб, который был причинен фашистской Германией и их пособниками на оккупированных территориях БССР составляет не менее 2,3 триллиона долларов.
В 2024 году в Белоруссии были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. В марте 2025 года Верховный суд Белоруссии постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, 17 октября - по делу против командира первой роты 118-го (украинского) батальона охранной полиции Осипа Винницкого, 20 ноября – против пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. В декабре Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отношении офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга.