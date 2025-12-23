Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 23.12.2025 (обновлено: 17:15 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/lukashenko-2064142444.html
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа - РИА Новости, 23.12.2025
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государствам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, должен быть... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:14:00+03:00
2025-12-23T17:15:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
германия
александр лукашенко
владимир катрюк
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_482:150:2400:1229_1920x0_80_0_0_2ab92a92e0dcf708a82e14dbd94b5e12.jpg
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956945088.html
https://ria.ru/20250705/voyna-2027386883.html
https://ria.ru/20250621/fashisty-2024524330.html
белоруссия
минск
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_687:0:2310:1217_1920x0_80_0_0_1f47c246735fdee06940421aaadad8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, германия, александр лукашенко, владимир катрюк, генеральная прокуратура рф
В мире, Белоруссия, Минск, Германия, Александр Лукашенко, Владимир Катрюк, Генеральная прокуратура РФ
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа

Лукашенко предложил выставить счет виновным в геноциде белорусов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государствам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, должен быть "предъявлен счет".
"Мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид в годы войны – ред.) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны", - заявил Лукашенко, назначая новым генеральным прокурором Дмитрия Гору. Слова президента приводит агентство Белта.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Лукашенко: Минск не питает иллюзий, что Запад признает геноцид белорусов
2 июля 2024, 18:43
"И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами... Никому он уже сегодня не нужен... Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что органы прокуратуры очень серьезно занимаются вопросами расследования фактов геноцида белорусского народа.
"Поэтому тут нам надо закругляться и показывать как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально. Угадали мы. На фоне той политики, которую Запад проводит. Прежде всего - европейские государства", - добавил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны
5 июля, 16:16
В апреле 2021 года тогдашний генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания. В декабре этого года Швед сообщал, что Белоруссия изучает вопрос о предъявлении к другим странам требований о возмещении ущерба, нанесенного в годы ВОВ. По его словам, правительственная комиссия республики установила, что ущерб, который был причинен фашистской Германией и их пособниками на оккупированных территориях БССР составляет не менее 2,3 триллиона долларов.
В 2024 году в Белоруссии были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. В марте 2025 года Верховный суд Белоруссии постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, 17 октября - по делу против командира первой роты 118-го (украинского) батальона охранной полиции Осипа Винницкого, 20 ноября – против пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. В декабре Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отношении офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга.
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа Древо жизни в Могилеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов
21 июня, 17:39
 
В миреБелоруссияМинскГерманияАлександр ЛукашенкоВладимир КатрюкГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала