Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть - РИА Новости, 23.12.2025
13:41 23.12.2025 (обновлено: 15:08 23.12.2025)
Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, белоруссия, александр лукашенко, сша, дональд трамп
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, США, Дональд Трамп
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть.
"Нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть", - заявил Лукашенко при назначении новых руководителей генеральной прокуратуры и следственного комитета страны, слова белорусского лидера приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Лукашенко заявил американской делегации, что он еще живой
12 декабря, 16:10
Глава государства заявил, что поползновений в сторону "революционной" борьбы против существующего государственного строя быть не должно, для смены власти существуют выборы.
"Никаких поползновений в плане "революционной" борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все", - подчеркнул Лукашенко.
"Я - человек уходящий. Хотя многие за это ухватились: "Ах, уходящий!.." Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает президентом", - отметил глава государства. "Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать", - добавил Лукашенко.
Лукашенко в 1994 года был впервые избран президентом Белоруссии, с тех пор неоднократно переизбирался и руководит страной уже седьмой президентский срок. Лукашенко в конце 2019 года заявил, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, и затем не раз повторял этот тезис. Он также называл себя "уходящим" президентом. В том числе 18 декабря на заседании Всебелорусского народного собрания Лукашенко назвал себя уходящим президентом, заявил, что намерен решить имеющиеся проблемы и не хочет перекладывать их на новое поколение.
В августе этого года в интервью американскому изданию Time Лукашенко заявил, что сейчас не планирует баллотироваться на новый президентский срок. При этом, говоря о возможности нового президентского срока и о своем здоровье, отметил, что будет стараться быть крепче президента США Дональда Трампа. На недавнем заседании ВНС, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, глава Белоруссии заявил, что гарантирует, что будет здоров ко времени будущих президентских выборов, но не гарантирует свое участие в них. Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 января 2030 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
22 декабря, 16:15
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСШАДональд Трамп
 
 
