Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть

"Я - человек уходящий. Хотя многие за это ухватились: "Ах, уходящий!.." Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает президентом", - отметил глава государства. "Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать", - добавил Лукашенко.