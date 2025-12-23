В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг

Членство в движении или его поддержка теперь является уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.