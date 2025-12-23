Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 23.12.2025 (обновлено: 16:33 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/london-2064103619.html
В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг
В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг - РИА Новости, 23.12.2025
В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг была задержана в Лондоне во время протеста в поддержку запрещенного в Великобритании движения Palestine Action, сообщает во... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:13:00+03:00
2025-12-23T16:33:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
израиль
грета тунберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064130156_0:216:2500:1622_1920x0_80_0_0_772cd059633223644f05e302f286664f.jpg
https://ria.ru/20250815/britanija-2035659657.html
https://ria.ru/20251007/tunberg-2046818903.html
лондон
великобритания
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064130156_0:0:2164:1622_1920x0_80_0_0_b86f751a2c879b8d4c49f7cd9c2bcd58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, израиль, грета тунберг
В мире, Лондон, Великобритания, Израиль, Грета Тунберг
В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг

В Лондоне задержали Тунберг во время протеста в поддержку Palestine Action

© Getty Images / Martin PopeЗадержание Греты Тунберг в Лондоне. 23 декабря 2025
Задержание Греты Тунберг в Лондоне. 23 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / Martin Pope
Задержание Греты Тунберг в Лондоне. 23 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 23 дек – РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг была задержана в Лондоне во время протеста в поддержку запрещенного в Великобритании движения Palestine Action, сообщает во вторник телеканал Sky News.
"Экоактивистка Грета Тунберг была задержана в центре Лондона во время демонстрации в поддержку участников голодовки движения Palestine Action", - сказано в сообщении телеканала.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Британии более 60 человек будут судить за поддержку Palestine Action
15 августа, 23:32
Как уточняет Sky News, 22-летняя активистка держала плакат с надписью "Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида". Акция протеста проходила в центре Лондона у офиса страховой компании Aspen Insurance. По информации телеканала, демонстранты выбрали эту локацию, поскольку компания предоставляет услуги связанной с Израилем оборонной фирме Elbit Systems. Двое активистов облили фасад здания красной краской, после чего прибыла полиция и произвела задержания.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь является уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.
Ряд активистов движения начали голодовку 2 ноября - в годовщину "Дня Бальфура", когда в 1917 году глава МИД королевства Артур Бальфур передал лидеру британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду письмо, в котором сообщил о благосклонности правительства Великобритании к инициативе создания еврейского государства в подмандатной Палестине. Двое из них были госпитализированы в понедельник.
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту
7 октября, 13:24
 
В миреЛондонВеликобританияИзраильГрета Тунберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала