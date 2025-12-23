В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг

ЛОНДОН, 23 дек – РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг была задержана в Лондоне во время протеста в поддержку запрещенного в Великобритании движения Palestine Action, сообщает во вторник телеканал Sky News.
"Экоактивистка Грета Тунберг была задержана в центре Лондона во время демонстрации в поддержку участников голодовки движения Palestine Action", - сказано в сообщении телеканала.
Как уточняет Sky News, 22-летняя активистка держала плакат с надписью "Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида". Акция протеста проходила в центре Лондона у офиса страховой компании Aspen Insurance. По информации телеканала, демонстранты выбрали эту локацию, поскольку компания предоставляет услуги связанной с Израилем оборонной фирме Elbit Systems. Двое активистов облили фасад здания красной краской, после чего прибыла полиция и произвела задержания.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь является уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.
Ряд активистов движения начали голодовку 2 ноября - в годовщину "Дня Бальфура", когда в 1917 году глава МИД королевства Артур Бальфур передал лидеру британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду письмо, в котором сообщил о благосклонности правительства Великобритании к инициативе создания еврейского государства в подмандатной Палестине. Двое из них были госпитализированы в понедельник.
