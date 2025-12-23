Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации
17:33 23.12.2025 (обновлено: 18:02 23.12.2025)
Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации
Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации - РИА Новости, 23.12.2025
Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации
Первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 23.12.2025
энергодар, европа, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), экономика
Энергодар, Европа, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Экономика
Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации

Лихачев: первый блок ЗАЭС полностью готов к эксплуатации

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Во вторник Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС сроком на 10 лет.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Лихачев рассказал, когда начнется возобновление работы ЗАЭС
Вчера, 17:25
"Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации. Мы постепенно подходим к возможному изменению режима эксплуатации энергоблока №1 в будущем - возобновлению выработки электроэнергии", - сказал Лихачев журналистам, комментируя это событие.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.
Выдача лицензии означает, что подтвержден требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности, обеспечена возможность долгосрочной эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок, выполнена масштабная оценка состояния оборудования и систем безопасности, создана основа для дальнейших решений по режиму эксплуатации энергоблока.
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев
Вчера, 17:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
