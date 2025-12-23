Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Выдача лицензии означает, что подтвержден требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности, обеспечена возможность долгосрочной эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок, выполнена масштабная оценка состояния оборудования и систем безопасности, создана основа для дальнейших решений по режиму эксплуатации энергоблока.