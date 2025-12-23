Лихачев заявил о полной готовности первого блока ЗАЭС к эксплуатации

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Во вторник Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС сроком на 10 лет.
"Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации. Мы постепенно подходим к возможному изменению режима эксплуатации энергоблока №1 в будущем - возобновлению выработки электроэнергии", - сказал Лихачев журналистам, комментируя это событие.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.
Выдача лицензии означает, что подтвержден требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности, обеспечена возможность долгосрочной эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок, выполнена масштабная оценка состояния оборудования и систем безопасности, создана основа для дальнейших решений по режиму эксплуатации энергоблока.