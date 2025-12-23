https://ria.ru/20251223/likhachev-2064139509.html
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев
2025-12-23T17:05:00+03:00
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
Новости
ru-RU
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев
