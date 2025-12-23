Рейтинг@Mail.ru
17:05 23.12.2025 (обновлено: 17:11 23.12.2025)
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев
запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев

Лихачев: управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нередко звучит вопрос - а может ли кто-то ещё, кроме "Росатома", заниматься управлением станцией, ее контролем? Ответ - контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. И такая эксплуатирующая организация есть. И на сегодняшний момент обеспечено в этих тяжелейших, уникальных условиях боевых действий безаварийное состояние станции", - сказал Лихачев журналистам.
