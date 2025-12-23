https://ria.ru/20251223/lihachev-2064144507.html
Лихачев рассказал, когда начнется возобновление работы ЗАЭС
Переход к возобновлению работы Запорожской АЭС начнётся исходя из военно-политической обстановки, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 23.12.2025
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
