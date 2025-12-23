https://ria.ru/20251223/lavrov-2064119383.html
Лавров примет прибывшего в Россию главу МИД Сирии, заявил Захарова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет прибывшего в Россию главу сирийского МИД Асаада аш-Шибани, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:03:00+03:00
2025-12-23T16:03:00+03:00
2025-12-23T16:16:00+03:00
россия
в мире
москва
сирия
сергей лавров
мария захарова
россия
москва
сирия
Захарова: Лавров примет прибывшего в Россию главу сирийского МИД