Лавров назвал победу аль-Анани на выборах главы ЮНЕСКО обнадеживающим шагом
12:17 23.12.2025 (обновлено: 12:39 23.12.2025)
Лавров назвал победу аль-Анани на выборах главы ЮНЕСКО обнадеживающим шагом
Лавров назвал победу аль-Анани на выборах главы ЮНЕСКО обнадеживающим шагом

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Убедительная победа на выборах гендиректора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани из который выступал за деполитизацию является обнадёживающим знаком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем обнадеживающим знаком убедительную победу на выборах нового генерального директора представителя Египта Халеда аль-Анани. В ходе предвыборной кампании он высказался в пользу реформирования ЮНЕСКО, прежде всего через деполитизацию ее деятельности. то есть реформировать то, что привнесла в деятельность этой организации генеральный директор от Франции, которая перед нашим египетским коллегой занимала эту должность", - сказал Лавров на Собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
"Мы приветствуем настрой нового генерального директора на укрепление роли стран-членов в управлении организацией, обеспечен ее финансовой прозрачности и подотчетности", - отметил Лавров
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
3 ноября, 16:42
 
