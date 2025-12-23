Лавров назвал победу аль-Анани на выборах главы ЮНЕСКО обнадеживающим шагом

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Убедительная победа на выборах гендиректора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани из который выступал за деполитизацию является обнадёживающим знаком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы приветствуем настрой нового генерального директора на укрепление роли стран-членов в управлении организацией, обеспечен ее финансовой прозрачности и подотчетности", - отметил Лавров