Россия будет участвовать в выборах в исполсовет ЮНЕСКО, заявил Лавров
Россия обязательно будет участвовать в следующих выборах в исполнительный совет ЮНЕСКО, куда не прошла в этот раз из-за действий Запада, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.12.2025
Лавров: Россия будет участвовать в следующих выборах в исполсовет ЮНЕСКО