Россия будет участвовать в выборах в исполсовет ЮНЕСКО, заявил Лавров
12:13 23.12.2025 (обновлено: 12:20 23.12.2025)
Россия будет участвовать в выборах в исполсовет ЮНЕСКО, заявил Лавров
россия, юнеско, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия обязательно будет участвовать в следующих выборах в исполнительный совет ЮНЕСКО, куда не прошла в этот раз из-за действий Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, конечно же, будем активно участвовать в работе ЮНЕСКО в других форматах. На следующие выборы в исполнительный совет обязательно подадим свою кандидатуру. Я думаю, что к тому времени многое в действиях Запада прояснится и не столь убедительными будут его попытки выламывать руки откровенно и совершенно беспардонно странам-членам ЮНЕСКО", - сказал Лавров на Общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
3 ноября, 16:42
 
