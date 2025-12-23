Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал антироссийские решения ЮНЕСКО двойными стандартами
12:11 23.12.2025 (обновлено: 13:30 23.12.2025)
Лавров назвал антироссийские решения ЮНЕСКО двойными стандартами
Ангажированные решения ЮНЕСКО в отношении Москвы стали примером двойных стандартов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
юнеско, республика крым, украина, россия, сергей лавров
ЮНЕСКО, Республика Крым, Украина, Россия, Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ангажированные решения ЮНЕСКО в отношении Москвы стали примером двойных стандартов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Налицо двойные стандарты, которые в том числе наглядно проявляются в принятии исполнительным советом (организации. — Прим. ред.) антироссийских решений по Крыму и Украине, эти решения выходят далеко за рамки мандата этой организации", — отметил он на Собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО.

В ноябре Москва отвергла предвзятый доклад организации о ситуации на Украине и указала, что она игнорирует гонения на УПЦ и снос исторических памятников киевским режимом.

Министр пояснил, что в последние годы Запад сделал все для политизации работы ЮНЕСКО и украинизации ее повестки. При этом победа на выборах гендиректора Халеда аль-Анани из Египта вызывает оптимизм. Россия рассчитывает, что он исправит ошибки предшественницы из Франции и снизит влияние политиков на решения организации.
Лавров подчеркнул, что Москва будет участвовать в следующих выборах в исполнительный совет, куда не прошла в этот раз из-за действий Запада.
Глава МИД добавил, что список российских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО расширился до 34 по итогам года.
ЮНЕСКОРеспублика КрымУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
