Лавров назвал антироссийские решения ЮНЕСКО двойными стандартами

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ангажированные решения ЮНЕСКО в отношении Москвы стали примером двойных стандартов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Налицо двойные стандарты, которые в том числе наглядно проявляются в принятии исполнительным советом (организации. — Прим. ред.) антироссийских решений по Крыму и Украине, эти решения выходят далеко за рамки мандата этой организации", — отметил он на Собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО.
В ноябре Москва отвергла предвзятый доклад организации о ситуации на Украине и указала, что она игнорирует гонения на УПЦ и снос исторических памятников киевским режимом.
Министр пояснил, что в последние годы Запад сделал все для политизации работы ЮНЕСКО и украинизации ее повестки. При этом победа на выборах гендиректора Халеда аль-Анани из Египта вызывает оптимизм. Россия рассчитывает, что он исправит ошибки предшественницы из Франции и снизит влияние политиков на решения организации.
Лавров подчеркнул, что Москва будет участвовать в следующих выборах в исполнительный совет, куда не прошла в этот раз из-за действий Запада.
Глава МИД добавил, что список российских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО расширился до 34 по итогам года.