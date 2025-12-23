https://ria.ru/20251223/lavrov-2064045898.html
Запад в последние годы сделал все для политизации ЮНЕСКО, заявил Лавров
Запад в последние годы сделал всё для политизации работы ЮНЕСКО и украинизации ее повестки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.12.2025
россия
