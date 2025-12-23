Власти Москвы рассказали, какие квартиры популярны среди горожан

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На городских торгах реализовали 2,3 тысячи квартир в 2025 году, наибольшей популярностью у москвичей пользовались двухкомнатные квартиры, расположенные на востоке, северо-востоке и юге столицы, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, чтобы купить недвижимость у города, необходимо зайти на инвестиционный портал Москвы, выбрать объект и поучаствовать в торгах.

"Если мы говорим об объектах, которые приобретаются жителями, это, прежде всего, квартиры и машино-места. За этот год мы продали 2,3 тысячи квартир. И, действительно, эти торги очень популярны. На каждые торги у нас в среднем было по девять участников. И наибольшей популярностью пользовались квартиры в Восточном округе, на северо-востоке и на юге столицы", - рассказал Пуртов.

Глава департамента отметил, что самые популярные - двухкомнатные квартиры, реализована практически 1 тысяча таких квартир. Вторые по популярности - однокомнатные, на третьем месте - трехкомнатные.

"Также достаточно активно город продает машино-места. В основном они находятся на паркингах в многоквартирных домах. Более 3 тысяч машино-мест было продано в этом году, это тоже достаточно востребованные объекты - на каждый аукцион приходило в среднем более пяти участников", - рассказал Пуртов.

Он отметил, что бизнес активно покупает нежилые помещения на первых этажах, в подвалах, а также отдельно стоящие здания.

"Наиболее популярный формат помещений - от 50 до 200 метров. Если мы реализовали в этом году 1,2 тысячи помещений, то 60% из них как раз составляли именно такие объекты. И наибольшей популярностью, опять же, пользовались объекты в Восточном округе, практически 200 лотов на этой территории было продано. Чуть меньше - в Западном округе и в Центральном", - добавил Пуртов.

Глава департамента также подчеркнул, что рисков при покупке недвижимости у города нет.