Власти Москвы рассказали, какие квартиры популярны среди горожан - РИА Новости, 23.12.2025
10:20 23.12.2025
Власти Москвы рассказали, какие квартиры популярны среди горожан
Власти Москвы рассказали, какие квартиры популярны среди горожан
На городских торгах реализовали 2,3 тысячи квартир в 2025 году, наибольшей популярностью у москвичей пользовались двухкомнатные квартиры, расположенные на... РИА Новости, 23.12.2025
москва
кирилл пуртов
жилье
недвижимость
покупки
квартиры
москва, кирилл пуртов, жилье, недвижимость, покупки, квартиры
Москва, Кирилл Пуртов, Жилье, Недвижимость, покупки, Квартиры
Власти Москвы рассказали, какие квартиры популярны среди горожан

Кирилл Пуртов рассказал, какие квартиры популярны среди москвичей

Жилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Жилые дома. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На городских торгах реализовали 2,3 тысячи квартир в 2025 году, наибольшей популярностью у москвичей пользовались двухкомнатные квартиры, расположенные на востоке, северо-востоке и юге столицы, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, чтобы купить недвижимость у города, необходимо зайти на инвестиционный портал Москвы, выбрать объект и поучаствовать в торгах.
"Если мы говорим об объектах, которые приобретаются жителями, это, прежде всего, квартиры и машино-места. За этот год мы продали 2,3 тысячи квартир. И, действительно, эти торги очень популярны. На каждые торги у нас в среднем было по девять участников. И наибольшей популярностью пользовались квартиры в Восточном округе, на северо-востоке и на юге столицы", - рассказал Пуртов.
Глава департамента отметил, что самые популярные - двухкомнатные квартиры, реализована практически 1 тысяча таких квартир. Вторые по популярности - однокомнатные, на третьем месте - трехкомнатные.
"Также достаточно активно город продает машино-места. В основном они находятся на паркингах в многоквартирных домах. Более 3 тысяч машино-мест было продано в этом году, это тоже достаточно востребованные объекты - на каждый аукцион приходило в среднем более пяти участников", - рассказал Пуртов.
Он отметил, что бизнес активно покупает нежилые помещения на первых этажах, в подвалах, а также отдельно стоящие здания.
"Наиболее популярный формат помещений - от 50 до 200 метров. Если мы реализовали в этом году 1,2 тысячи помещений, то 60% из них как раз составляли именно такие объекты. И наибольшей популярностью, опять же, пользовались объекты в Восточном округе, практически 200 лотов на этой территории было продано. Чуть меньше - в Западном округе и в Центральном", - добавил Пуртов.
Глава департамента также подчеркнул, что рисков при покупке недвижимости у города нет.
"Я не помню случая, когда стороны были приведены в первоначальное состояние, договор был расторгнут. Одно из главных преимуществ приобретения у города - это юридическая чистота сделки. Это, наверное, самый важный фактор, влияющий на количество таких сделок", - добавил он.
