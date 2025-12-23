Рейтинг@Mail.ru
Жителя Курска арестовали по делу о поджоге электроподстанции
17:04 23.12.2025
Жителя Курска арестовали по делу о поджоге электроподстанции
Жителя Курска арестовали по делу о поджоге электроподстанции
Житель Курска, который по заданию украинского куратора поджег электроподстанцию в Курском районе, арестован на два месяца по делу о совершении террористического РИА Новости, 23.12.2025
происшествия, курск, курский район, украина
Происшествия, Курск, Курский район, Украина
Жителя Курска арестовали по делу о поджоге электроподстанции

Жителя Курска арестовали на 2 месяца по делу о поджоге электроподстанции

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Житель Курска, который по заданию украинского куратора поджег электроподстанцию в Курском районе, арестован на два месяца по делу о совершении террористического акта, сообщили в пресс-службе судов региона.
"Курским районным судом избрана мера пресечения жителю города Курска, обвиняемому в совершении террористического акта. Органами предварительного расследования Никите Струкову предъявлено обвинение в том, что он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по указанию лица, представляющего интересы Украины, в целях дестабилизации деятельности органов власти направился к электрической подстанции, находящейся в Курском районе", – говорится Telegram-канале пресс-службы судов.

Отмечается, что с помощью принесенного с собой бензина, желая добиться устрашения населения, Струков осуществил поджог силового трансформатора, в результате чего произошло отключение электроэнергии у 5 тысяч потребителей района.
"Струков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления (террористический акт), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Курским районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – уточнили в суде.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияКурскКурский районУкраина
 
 
