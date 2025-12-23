На Кубани предпринимателя оштрафовали за взятку за въезд на Крымский мост

"Темрюкским районным судом оглашен приговор в отношении Мурада Валичиева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере - ред.)… Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. Также в доход государства взыскана сумма взятки - 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.