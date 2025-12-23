На Кубани предпринимателя оштрафовали за взятку за въезд на Крымский мост

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Темрюкский районный суд на Кубани назначил штраф в 2 миллиона рублей предпринимателю, который занимался организацией туристических поездок на море и, не имея лицензии на перевозку пассажиров, дал взятку сотруднику Ространснадзора за разрешение въехать на Крымский мост, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации пресс-службы, в августе 2025 года подсудимый занимался организацией туристических поездок на море, при этом лицензии на предпринимательскую деятельности по перевозке пассажиров и багажа у него не было. Двадцать первого августа 2025 года автобус, следовавший по маршруту Москва - Ялта, был остановлен при въезде на Крымский мост, где были выявлены нарушения.
Тогда подсудимый предложил инспектору Ространснадзора за взятку в 450 тысяч рублей увести его от ответственности, вернуть автобус и пропустить по маршрутам Москва - Ялта и Москва - Сочи, уточнили. В сообщении отмечается, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину сразу после передачи денег инспектору, который проинформировал правоохранительные органы о поступившем предложении.
"Темрюкским районным судом оглашен приговор в отношении Мурада Валичиева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере - ред.)… Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. Также в доход государства взыскана сумма взятки - 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что фигурант полностью признал вину, приговор в законную силу не вступил.
