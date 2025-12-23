Рейтинг@Mail.ru
Главе Крымска предъявили обвинение в превышении полномочий
13:02 23.12.2025
Главе Крымска предъявили обвинение в превышении полномочий
Главе Крымска предъявили обвинение в превышении полномочий
Задержанному главе Крымска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.12.2025
2025
Главе Крымска предъявили обвинение в превышении полномочий

Главе Крымска Будагову предъявили обвинение в превышении полномочий

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Задержанному главе Крымска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
Во вторник в правоохранительных органах агентству сообщили, что глава Крымска Янис Будагов задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Крымского городского поселения. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по краю фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт "в" часть 3 статьи 286 УК РФ), он задержан следователем", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на индивидуальное жилищное строительство. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.
"Глава городского поселения, зная о том, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 млн рублей - при его рыночной стоимости не менее 99 млн рублей", - сообщили в СУСК.
После этого мужчина зарегистрировал право собственности на участок и через 2 недели реализовал его представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен в ходе надзорной проверки и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
