Рейтинг@Mail.ru
Главе Крымска вменяют незаконное распоряжение участком - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 23.12.2025 (обновлено: 11:52 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/krymsk-2064036874.html
Главе Крымска вменяют незаконное распоряжение участком
Главе Крымска вменяют незаконное распоряжение участком - РИА Новости, 23.12.2025
Главе Крымска вменяют незаконное распоряжение участком
Задержанному на Кубани главе Крымска Янису Будагову вменяется незаконное распоряжение участком в 120 миллионов рублей, он связан с делом экс-главы Крымского... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:32:00+03:00
2025-12-23T11:52:00+03:00
происшествия
крымск
крымский район
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064035276_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_711f1328505395ac8d5e0bf07040fe92.jpg
https://ria.ru/20251216/afera-2062300866.html
https://ria.ru/20251011/kuban-2047712183.html
крымск
крымский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064035276_99:0:1032:700_1920x0_80_0_0_34d6eb15cdef9adf7a1a0c9c33deb6cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крымск, крымский район, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Крымск, Крымский район, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Главе Крымска вменяют незаконное распоряжение участком

РИА Новости: главе Крымска вменяют незаконное распоряжение землей в 120 млн руб

© Фото : Администрация Крымского районаГлава Крымского городского поселения Янис Будагов
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Администрация Крымского района
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Задержанному на Кубани главе Крымска Янису Будагову вменяется незаконное распоряжение участком в 120 миллионов рублей, он связан с делом экс-главы Крымского района Сергея Леся, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Это дело вытекает из дела Леся. При его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Москве задержали подозреваемых в афере на 19,5 миллиона рублей
16 декабря, 10:20
Во вторник в правоохранительных органах заявили РИА Новости о том, что глава Крымска задержан.
Геленджикский городской суд в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход РФ с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взыскано более 70 миллионов рублей.
По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
11 октября, 17:22
 
ПроисшествияКрымскКрымский районРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала