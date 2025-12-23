Главе Крымска вменяют незаконное распоряжение участком

КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Задержанному на Кубани главе Крымска Янису Будагову вменяется незаконное распоряжение участком в 120 миллионов рублей, он связан с делом экс-главы Крымского района Сергея Леся, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Это дело вытекает из дела Леся. При его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в правоохранительных органах заявили РИА Новости о том, что глава Крымска задержан.

Геленджикский городской суд в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход РФ с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взыскано более 70 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц.