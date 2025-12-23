Избыток электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, будут направлять в Крым

«

"Когда выйдет на проектную мощность работы и производства электроэнергии Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить исторические регионы, которые вернулись на родину (Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР – ред). Там будет избыток электроэнергии, поэтому она сможет обеспечить и потребности Крыма", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".