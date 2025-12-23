Рейтинг@Mail.ru
14:41 23.12.2025
Избыток электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, будут направлять в Крым
Избыток электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, будут направлять в Крым
республика крым
севастополь
херсонская область
сергей аксенов (политик)
сергей цивилев
россети
республика крым
севастополь
херсонская область
республика крым, севастополь, херсонская область , сергей аксенов (политик), сергей цивилев, россети, общество
Республика Крым, Севастополь, Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Сергей Цивилев, Россети, Общество
Избыток электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, будут направлять в Крым

Высоковольтные ЛЭП в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Избыточные объемы электроэнергии, которая будет вырабатываться на Запорожской атомной электростанции после выхода станции в режим генерации, будут направляться в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Когда выйдет на проектную мощность работы и производства электроэнергии Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить исторические регионы, которые вернулись на родину (Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР – ред). Там будет избыток электроэнергии, поэтому она сможет обеспечить и потребности Крыма", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Аксенов добавил, что на данный момент принято решение принято о строительстве в Крыму дополнительной электростанции, которая сможет добавить в энергосистему полуострова порядка 180 мегаватт мощности. На новой станции будет использовано исключительно отечественное оборудование, сказал он.
Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в Севастополе обсудил вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри субъектов. Он сообщил, что новая подстанция "Нахимовская" будет построена в Севастополе, в Крыму реализуют проекты накопителей электроэнергии и новые проекты по генерации. Глава Крыма Аксенов по итогам совещания сказал, что разрабатываемые "Россетями" совместно с "Ростехом" мощности позволят покрыть имеющийся в Крыму дефицит электроэнергии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Республика КрымСевастопольХерсонская областьСергей Аксенов (политик)Сергей ЦивилевРоссетиОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала