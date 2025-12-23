В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем", - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос о возможности введения туристического налога.
Аксенов заявил о заходе в Крым крупных отельных сетей
18 декабря, 12:58
По словам главы Крыма, курортный сбор в регионе не вводили, посчитав это избыточной административной мерой.
"И денег мы там относительно немного получим, поэтому считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы сопоставимые суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла это делать. Точно этого не будет", - добавил он.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог
18 декабря, 03:06