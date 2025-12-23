Рейтинг@Mail.ru
В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов
12:29 23.12.2025
В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов
В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.12.2025
В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов
Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.12.2025
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму не планируют вводить туристический налог, заявил Аксенов

Аксенов: туристический налог и курортный сбор в Крыму не планируются

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем", - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос о возможности введения туристического налога.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Аксенов заявил о заходе в Крым крупных отельных сетей
18 декабря, 12:58
По словам главы Крыма, курортный сбор в регионе не вводили, посчитав это избыточной административной мерой.
"И денег мы там относительно немного получим, поэтому считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы сопоставимые суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла это делать. Точно этого не будет", - добавил он.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог
18 декабря, 03:06
 
