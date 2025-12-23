Рейтинг@Mail.ru
При крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек - РИА Новости, 23.12.2025
07:39 23.12.2025
При крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
При крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
в мире
мексика
техас
галвестон (техас)
мексика
техас
галвестон (техас)
2025
в мире, мексика, техас, галвестон (техас)
В мире, Мексика, Техас, Галвестон (Техас)
Техас
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Техас. Архивное фото
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной, сообщило министерство ВМС страны.
Самолет King Air с бортовым номером ANX-1209 потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению в рамках плана Marina в координации с фондом Michou y Mau. На борту находились восемь человек - четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица.
"Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое находятся в живых, еще один не обнаружен, продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении министерства.
В ведомстве отметили, что поддерживаются контакты с генеральным консульством Мексики в Хьюстоне, а также осуществляется координация с американскими властями.
Министерство ВМС выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что будет информировать о развитии ситуации.
