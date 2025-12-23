ЦБ предложил разрешить резидентам покупать криптовалюту за рубежом

"Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - говорится в сообщении регулятора.