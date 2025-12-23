Рейтинг@Mail.ru
14:53 23.12.2025
ЦБ предложил разрешить резидентам покупать криптовалюту за рубежом
ЦБ предложил разрешить резидентам покупать криптовалюту за рубежом
ЦБ предложил разрешить резидентам покупать криптовалюту за рубежом

Здание Центрального банка РФ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Налоговым резидентам России будет разрешено покупать криптовалюту за рубежом и выводить ее из страны, но об этих операциях надо будет уведомлять налоговиков, говорится в сообщении Банка России.
"Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - говорится в сообщении регулятора.
