19:46 23.12.2025
Мосбиржа и "СПБ биржа" планируют запустить торги криптовалютой
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московская биржа и "СПБ биржа" выразили поддержку концепции Банка России по регулированию криптовалют на внутреннем рынке и подтвердили готовность запустить торги такими активами, как только появится соответствующее регулирование, рассказали в пресс-службах площадок.
Центробанк ранее во вторник сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют
Вчера, 14:51
"Московская биржа активно работает над решениями для обслуживания рынка криптовалют и планирует запустить их обращение как только появится соответствующее регулирование", - говорится в сообщении площадки.
"Мы готовы начать торги криптовалютами после внесения соответствующих изменений в правовое регулирование. У "СПБ биржи" есть соответствующая технологическая инфраструктура для торгов и расчётов", - сказано в сообщении биржи.
"СПБ биржа" поддерживает инициативы Банка России, направленные на формирование прозрачных и безопасных условий обращения криптовалют, и готова участвовать в совместной работе по развитию соответствующей инфраструктуры в рамках регулируемого рынка, указано там же.
Московская биржа тоже отметила, что поддерживает предложения ЦБ в отношении регулирования криптовалют на российском рынке. Площадка убеждена, что доказавшие свою надежность и эффективность решения российского финансового рынка найдут высокую степень применимости для организации обращения криптовалют.
"На наш взгляд, концепция регулирования использует накопленный опыт проведения операций на валютном рынке, где у группы "Московская биржа" собраны уникальные в международном контексте компетенции в технологиях торгов, клиринга и расчетов", - говорится в сообщении биржи.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ЦБ предложил разрешить разным категориям инвесторов покупать криптоактивы
Вчера, 14:52
 
