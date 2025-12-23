Мосбиржа и "СПБ биржа" планируют запустить торги криптовалютой

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московская биржа и "СПБ биржа" выразили поддержку концепции Банка России по регулированию криптовалют на внутреннем рынке и подтвердили готовность запустить торги такими активами, как только появится соответствующее регулирование, Московская биржа и "СПБ биржа" выразили поддержку концепции Банка России по регулированию криптовалют на внутреннем рынке и подтвердили готовность запустить торги такими активами, как только появится соответствующее регулирование, рассказали в пресс-службах площадок.

Центробанк ранее во вторник сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года.

Московская биржа активно работает над решениями для обслуживания рынка криптовалют и планирует запустить их обращение как только появится соответствующее регулирование", - говорится в сообщении площадки.

"Мы готовы начать торги криптовалютами после внесения соответствующих изменений в правовое регулирование. У " СПБ биржи " есть соответствующая технологическая инфраструктура для торгов и расчётов", - сказано в сообщении биржи.

"СПБ биржа" поддерживает инициативы Банка России, направленные на формирование прозрачных и безопасных условий обращения криптовалют, и готова участвовать в совместной работе по развитию соответствующей инфраструктуры в рамках регулируемого рынка, указано там же.

Московская биржа тоже отметила, что поддерживает предложения ЦБ в отношении регулирования криптовалют на российском рынке. Площадка убеждена, что доказавшие свою надежность и эффективность решения российского финансового рынка найдут высокую степень применимости для организации обращения криптовалют.