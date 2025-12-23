Рейтинг@Mail.ru
Путин принял в Кремле генерального прокурора
Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального прокурора РФ Александра Гуцана.
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального прокурора РФ Александра Гуцана.
Это первая встреча президента с Гуцаном с момента назначения последнего на должность главы надзорного ведомства в сентябре.
Гуцан ранее занимал должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Гуцан отметил участившиеся случаи мошенничества против участников СВО
11 декабря, 15:25
 
