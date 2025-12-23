https://ria.ru/20251223/kreml-2064083319.html
Путин принял в Кремле генерального прокурора
Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального прокурора РФ Александра Гуцана. РИА Новости, 23.12.2025
