Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня - РИА Новости, 23.12.2025
03:30 23.12.2025
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня
общество
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
общество, сергей кудь-сверчков, сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос
Общество, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции в предстоящие праздничные дни будут отдыхать четыре дня - в первый день 2026 года, 3 и 4 января, а также на Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Выходными у членов экипажа российского сегмента МКС назначены 25 декабря, 1, 3, 4 января и на православное рождество 7 января", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на российском сегменте станции работают космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. Также на борту МКС находятся американские астронавты Зена Кардман, Майкл Финк, Кристофер Уильямс и японец Кимия Юи.
Все остальные россияне будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Общество Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев Кристофер Уильямс Роскосмос
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
