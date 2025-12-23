Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции в предстоящие праздничные дни будут отдыхать четыре дня - в первый день 2026 года, 3 и 4 января, а также на Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".