https://ria.ru/20251223/kosmonavty-2063985771.html
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня - РИА Новости, 23.12.2025
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня
Российские космонавты на Международной космической станции в предстоящие праздничные дни будут отдыхать четыре дня - в первый день 2026 года, 3 и 4 января, а... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:30:00+03:00
2025-12-23T03:30:00+03:00
2025-12-23T03:30:00+03:00
общество
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71841/05/718410524_0:230:2289:1517_1920x0_80_0_0_62ac92828711329cfc578264e8572096.jpg
https://ria.ru/20251223/vykhodnoy-2063977516.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71841/05/718410524_117:0:2140:1517_1920x0_80_0_0_1d4752940b8987f2681a7c8f1cb9062c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кудь-сверчков, сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос
Общество, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос
Российские космонавты на МКС будут отдыхать четыре дня
РИА Новости: космонавты на МКС будут отдыхать только 1, 3, 4 и 7 января
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции в предстоящие праздничные дни будут отдыхать четыре дня - в первый день 2026 года, 3 и 4 января, а также на Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Выходными у членов экипажа российского сегмента МКС назначены 25 декабря, 1, 3, 4 января и на православное рождество 7 января", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на российском сегменте станции работают космонавты Сергей Кудь-Сверчков
, Сергей Микаев
и Олег Платонов. Также на борту МКС находятся американские астронавты Зена Кардман, Майкл Финк, Кристофер Уильямс
и японец Кимия Юи.
Все остальные россияне будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.