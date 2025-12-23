В Испании полиция изъяла золотую корону вестготов у "черных копателей"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Испанская полиция конфисковала золотую вестготскую корону VI века и более шести тысяч древнеримских монет в ходе операции против преступной группы "черных археологов" на северо-западе страны, Испанская полиция конфисковала золотую вестготскую корону VI века и более шести тысяч древнеримских монет в ходе операции против преступной группы "черных археологов" на северо-западе страны, сообщается на сайте национальной полиции.

Расследование началось в январе, когда сотрудники полиции заметили мужчину, который на нумизматическом мероприятии предлагал приобрести "из-под полы" монеты, а также золотые изделия из уникального вестготского клада. После того, как все члены преступной сети были идентифицированы, 2 декабря в провинции Леон провели обыск с изъятием.

"Была изъята часть золотой короны вестготов, а также около 6 тысяч серебряных монет (денарии и антонинианы) 21 золотой ауреус и примерно тысяча археологических артефактов: фибулы, наконечники копий, кольца и керамические изделия", - говорится сообщении национальной полиции.

По данным полиции, речь идет о так называемой вотивной короне, которая не носилась как головной убор, а подвешивалась в храме в качестве дара.

В ходе рейда арестовали семерых человек, подозреваемых в принадлежности к преступной организации, преступлениях против исторического наследия, отмывании денег и краже при отягчающих обстоятельствах.