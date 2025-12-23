https://ria.ru/20251223/korona-2064093990.html
В Испании полиция изъяла золотую корону вестготов у "черных копателей"
В Испании полиция изъяла золотую корону вестготов у "черных копателей" - РИА Новости, 23.12.2025
В Испании полиция изъяла золотую корону вестготов у "черных копателей"
Испанская полиция конфисковала золотую вестготскую корону VI века и более шести тысяч древнеримских монет в ходе операции против преступной группы "черных... РИА Новости, 23.12.2025
В Испании полиция изъяла золотую корону вестготов у "черных копателей"
В Испании полиция изъяла древнюю золотую корону вестготов у черных копателей
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Испанская полиция конфисковала золотую вестготскую корону VI века и более шести тысяч древнеримских монет в ходе операции против преступной группы "черных археологов" на северо-западе страны, сообщается
на сайте национальной полиции.
Расследование началось в январе, когда сотрудники полиции заметили мужчину, который на нумизматическом мероприятии предлагал приобрести "из-под полы" монеты, а также золотые изделия из уникального вестготского клада. После того, как все члены преступной сети были идентифицированы, 2 декабря в провинции Леон
провели обыск с изъятием.
"Была изъята часть золотой короны вестготов, а также около 6 тысяч серебряных монет (денарии и антонинианы) 21 золотой ауреус и примерно тысяча археологических артефактов: фибулы, наконечники копий, кольца и керамические изделия", - говорится сообщении национальной полиции.
По данным полиции, речь идет о так называемой вотивной короне, которая не носилась как головной убор, а подвешивалась в храме в качестве дара.
В ходе рейда арестовали семерых человек, подозреваемых в принадлежности к преступной организации, преступлениях против исторического наследия, отмывании денег и краже при отягчающих обстоятельствах.
В полиции отметили, что группа, причастная к разграблению нескольких археологических памятников в Леоне и Вальядолиде
, использовала высокотехнологичный металлоискатель, способный проникать на экстремальную глубину под землей.