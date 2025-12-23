Рейтинг@Mail.ru
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США
11:35 23.12.2025
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США
Строительство новых кораблей для военно-морских сил США запланировано на начало 2030-х годов, сейчас идет разработка проекта, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 23.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США

AP: строительство новых кораблей для ВМС США запланировано на 2030-е годы

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107) объединенной оперативной группы Southern Spear
Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107) объединенной оперативной группы Southern Spear - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107) объединенной оперативной группы Southern Spear. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Строительство новых кораблей для военно-морских сил США запланировано на начало 2030-х годов, сейчас идет разработка проекта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что США построят до 25 новых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на их строительство уйдет два с половиной года.
"Американский чиновник... сообщил Ассошиэйтед Пресс, что сейчас идет разработка проекта нового корабля, а строительство должно начаться в начале 2030-х годов", - говорится в материале агентства.
Агентство также напоминает о трудностях, с которыми сталкиваются проекты по модернизации американского флота. Так, по данным Ассошиэйтед Пресс, ВМС США более 15 лет пытались оснастить военные корабли рельсотронами, но в конечном счете отказались от идеи в 2021 году, потратив на нее сотни миллионов долларов.
На прошлой неделе глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.
США выделят на строительство кораблей 26 миллиардов долларов, заявил Трамп
