https://ria.ru/20251223/korabli-2064038114.html
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США - РИА Новости, 23.12.2025
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США
Строительство новых кораблей для военно-морских сил США запланировано на начало 2030-х годов, сейчас идет разработка проекта, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:35:00+03:00
2025-12-23T11:35:00+03:00
2025-12-23T11:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062289449_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_4d97ce2fd019f4571e2e313633030ee2.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063976484.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062289449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50308be599061e1137ecce38fd324287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США
AP: строительство новых кораблей для ВМС США запланировано на 2030-е годы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Строительство новых кораблей для военно-морских сил США запланировано на начало 2030-х годов, сейчас идет разработка проекта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник президент США Дональд Трамп
сообщил, что США построят до 25 новых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на их строительство уйдет два с половиной года.
"Американский чиновник... сообщил Ассошиэйтед Пресс, что сейчас идет разработка проекта нового корабля, а строительство должно начаться в начале 2030-х годов", - говорится в материале агентства.
Агентство также напоминает о трудностях, с которыми сталкиваются проекты по модернизации американского флота. Так, по данным Ассошиэйтед Пресс, ВМС США более 15 лет пытались оснастить военные корабли рельсотронами, но в конечном счете отказались от идеи в 2021 году, потратив на нее сотни миллионов долларов.
На прошлой неделе глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.