AP узнало, когда запланировано строительство новых кораблей для ВМС США

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Строительство новых кораблей для военно-морских сил США запланировано на начало 2030-х годов, сейчас идет разработка проекта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что США построят до 25 новых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на их строительство уйдет два с половиной года.

"Американский чиновник... сообщил Ассошиэйтед Пресс, что сейчас идет разработка проекта нового корабля, а строительство должно начаться в начале 2030-х годов", - говорится в материале агентства.

Агентство также напоминает о трудностях, с которыми сталкиваются проекты по модернизации американского флота. Так, по данным Ассошиэйтед Пресс, ВМС США более 15 лет пытались оснастить военные корабли рельсотронами, но в конечном счете отказались от идеи в 2021 году, потратив на нее сотни миллионов долларов.