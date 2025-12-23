Рейтинг@Mail.ru
14:51 23.12.2025 (обновлено: 16:10 23.12.2025)
ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют
2025-12-23T14:51:00+03:00
2025-12-23T16:10:00+03:00
2025
ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Центробанк подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке.
Основные положения
  • Цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.
  • Неопытные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
  • Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных. При этом тоже нужно будет пройти тестирование.
  • Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий.
  • Отдельные требования установят только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.
  • Россияне смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. О таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.
  • Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года.
  • Оборот цифровых финансовых активов и других российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) разрешат в открытых сетях.

Сейчас выпуск и оборот ЦФА проводят операторы информационных систем и операторы обмена таких активов, получившие разрешение ЦБ.

Предложения по изменению законодательства о криптовалюте регулятор направил в правительство.
Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля
19 декабря, 18:10
 
Заголовок открываемого материала