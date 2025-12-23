ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Центробанк подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке.
Основные положения
- Цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.
- Неопытные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
- Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных. При этом тоже нужно будет пройти тестирование.
- Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий.
- Отдельные требования установят только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.
- Россияне смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. О таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.
- Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года.
- Оборот цифровых финансовых активов и других российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) разрешат в открытых сетях.
Сейчас выпуск и оборот ЦФА проводят операторы информационных систем и операторы обмена таких активов, получившие разрешение ЦБ.
Предложения по изменению законодательства о криптовалюте регулятор направил в правительство.
