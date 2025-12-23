https://ria.ru/20251223/kontrataka-2063999276.html
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
Украинские военные безуспешно пытались контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.12.2025
2025
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинские военные безуспешно пытались контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны на боевых бронированных машинах. Их усилили специалисты ПВО 96-й зенитно-ракетной бригады и связисты.
В силовых структурах добавили, что противник перебросил спецназ пограничной службы в Краснопольский район. Также туда направят "штрафников" 58-й мотопехотной бригады.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в середине декабря доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" работают над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей
.
По последним данным Минобороны, за сутки группировка атаковала позиции ВСУ в нескольких населенных пунктах в этих регионах. При этом Украина потеряла до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие.