ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 23.12.2025 (обновлено: 08:40 23.12.2025)
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
Украинские военные безуспешно пытались контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.12.2025
владимир путин, украина, харьковская область, сумская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Харьковская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность

ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинские военные безуспешно пытались контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — рассказал собеседник агентства.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Расчет "Града" уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Сумской области
22 декабря, 05:04
По его словам, ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны на боевых бронированных машинах. Их усилили специалисты ПВО 96-й зенитно-ракетной бригады и связисты.
В силовых структурах добавили, что противник перебросил спецназ пограничной службы в Краснопольский район. Также туда направят "штрафников" 58-й мотопехотной бригады.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных
21 декабря, 06:33
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в середине декабря доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" работают над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
По последним данным Минобороны, за сутки группировка атаковала позиции ВСУ в нескольких населенных пунктах в этих регионах. При этом Украина потеряла до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Владимир Путин Украина Харьковская область Сумская область Валерий Герасимов Вооруженные силы Украины Безопасность
 
 
