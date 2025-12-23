Рейтинг@Mail.ru
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/kombrig-2064195121.html
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе - РИА Новости, 23.12.2025
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе
Бывший "азовец"*, командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин проводит большую часть времени, отвечая на каждый негативный пост в свой адрес и оставляя... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:40:00+03:00
2025-12-23T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20251207/plennyy-2060453326.html
https://ria.ru/20251223/vsu-2064126724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе

РИА Новости: комбриг 125-й бригады ВСУ Фокин отвечает на негативные посты о себе

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший "азовец"*, командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин проводит большую часть времени, отвечая на каждый негативный пост в свой адрес и оставляя комментарии в свою защиту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее сообщил РИА Новости, что Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов".
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный
7 декабря, 21:15
Он отметил, что это решение комбрига вызвало волну критики в интернете, в первую очередь, из-за многочисленных нарушений порядка прохождения военной службы.
"На фоне критики за в интернете комбриг Фокин решил доказать свою правоту и лично своим примером возглавить штурмовую группу. Вот только штурмовать он принялся комментарии к постам с критикой в свой адрес. Кроме того, он нанял ряд блогеров, которые начали публиковать посты в поддержку незаконных действий Фокина", - сказал представитель силовых структур.
Практически во всех публикациях о ситуации в 125-й бригаде ВСУ Фокин лично оставлял комментарии в свою защиту, отметил он.
"Этим он в очередной раз доказал, что большую часть времени он проводит в соцсетях, занимаясь раскруткой личного бренда, нежели проблемами бригады", - сказал собеседник агентства.
Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов".
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В ВСУ признали, что в украинской армии процветают алкоголизм и хищения
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала