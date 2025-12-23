Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший "азовец"*, командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин проводит большую часть времени, отвечая на каждый негативный пост в свой адрес и оставляя комментарии в свою защиту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства ранее сообщил РИА Новости, что Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов".

Он отметил, что это решение комбрига вызвало волну критики в интернете, в первую очередь, из-за многочисленных нарушений порядка прохождения военной службы.

"На фоне критики за в интернете комбриг Фокин решил доказать свою правоту и лично своим примером возглавить штурмовую группу. Вот только штурмовать он принялся комментарии к постам с критикой в свой адрес. Кроме того, он нанял ряд блогеров, которые начали публиковать посты в поддержку незаконных действий Фокина", - сказал представитель силовых структур.

Практически во всех публикациях о ситуации в 125-й бригаде ВСУ Фокин лично оставлял комментарии в свою защиту, отметил он.

"Этим он в очередной раз доказал, что большую часть времени он проводит в соцсетях, занимаясь раскруткой личного бренда, нежели проблемами бригады", - сказал собеседник агентства.

Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов".