https://ria.ru/20251223/kombrig-2064195121.html
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе - РИА Новости, 23.12.2025
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе
Бывший "азовец"*, командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин проводит большую часть времени, отвечая на каждый негативный пост в свой адрес и оставляя... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:40:00+03:00
2025-12-23T21:40:00+03:00
2025-12-23T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20251207/plennyy-2060453326.html
https://ria.ru/20251223/vsu-2064126724.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Комбриг 125-й бригады ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе
РИА Новости: комбриг 125-й бригады ВСУ Фокин отвечает на негативные посты о себе
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший "азовец"*, командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин проводит большую часть времени, отвечая на каждый негативный пост в свой адрес и оставляя комментарии в свою защиту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее сообщил РИА Новости, что Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов".
Он отметил, что это решение комбрига вызвало волну критики в интернете, в первую очередь, из-за многочисленных нарушений порядка прохождения военной службы.
"На фоне критики за в интернете комбриг Фокин решил доказать свою правоту и лично своим примером возглавить штурмовую группу. Вот только штурмовать он принялся комментарии к постам с критикой в свой адрес. Кроме того, он нанял ряд блогеров, которые начали публиковать посты в поддержку незаконных действий Фокина", - сказал представитель силовых структур.
Практически во всех публикациях о ситуации в 125-й бригаде ВСУ
Фокин лично оставлял комментарии в свою защиту, отметил он.
"Этим он в очередной раз доказал, что большую часть времени он проводит в соцсетях, занимаясь раскруткой личного бренда, нежели проблемами бригады", - сказал собеседник агентства.
Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов".
* Запрещенная в России террористическая организация