В Москве презентуют вторую часть книги "Герои, ушедшие в вечность"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Презентация второй части книги Светланы Корепановой "Герои, ушедшие в вечность" пройдет 23 декабря в Москве, в сборнике – стихи о погибших на СВО бойцах, написанные по просьбам их матерей, сообщила журналистам автор идеи книги Альбина Зуева.

В августе в Москве была презентована первая часть книги, это - 37 стихотворений, в которых рассказывается о жизни и боевом пути воинов СВО, каждое дополнено фотографией, эпиграфом с краткой биографией. Как рассказывала РИА Новости Зуева, идея книги пришла во время общения с такими же как она - мамами, потерявшими на войне сыновей: Альбина создала в Telegram группу "Мамы погибших сыновей", участницы которой и предложили поэтессе Светлане Корепановой написать книгу о погибших воинах.

"23 декабря в 15.00 в Центральном музее Победы в Москве состоится презентация книги "Герои, ушедшие в вечность" (2 часть) Светланы Корепановой. Новая книга посвящена сорока молодым бойцам, погибшим в СВО. Каждый герой удостоен отдельного стихотворения, про каждого можно прочесть краткую биографию и посмотреть фотографии. Книга создана при участии матерей погибших бойцов, которые предоставили все необходимые для создания сборника материалы", - рассказала Зуева.

Как пояснила РИА Новости Светлана Корепанова, книга выходит скромным тиражом в 250 экземпляров, но будет дозаказ – еще 250 книг. Купить вторую часть сборника можно будет в " Московском доме книги " на Арбате.

Стихи Светланы Корепановой будут читать: актриса театра и кино, режиссёр, продюсер, художественный руководитель театра "Содружество Актёров" Татьяна Журавлева; заслуженный артист РФ , актер театра им. Евгения Вахтангова Михаил Васьков ; актер, режиссёр, заслуженный артист Карачаево-Черкесии Рафаэль Мукаев; актер, режиссер, педагог, музыкант Дмитрий Высоцкий; актер театра и кино Александр Алешкин. На презентации сборника выступит офицер запаса, подполковник Андрей Корепанов, добавила Зуева.