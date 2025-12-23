Рейтинг@Mail.ru
В Москве презентуют вторую часть книги "Герои, ушедшие в вечность" 23.12.2025
Надежные люди
 
01:45 23.12.2025
В Москве презентуют вторую часть книги "Герои, ушедшие в вечность"
В Москве презентуют вторую часть книги "Герои, ушедшие в вечность"
Презентация второй части книги Светланы Корепановой "Герои, ушедшие в вечность" пройдет 23 декабря в Москве, в сборнике – стихи о погибших на СВО бойцах,... РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Презентация второй части книги Светланы Корепановой "Герои, ушедшие в вечность" пройдет 23 декабря в Москве, в сборнике – стихи о погибших на СВО бойцах, написанные по просьбам их матерей, сообщила журналистам автор идеи книги Альбина Зуева.
В августе в Москве была презентована первая часть книги, это - 37 стихотворений, в которых рассказывается о жизни и боевом пути воинов СВО, каждое дополнено фотографией, эпиграфом с краткой биографией. Как рассказывала РИА Новости Зуева, идея книги пришла во время общения с такими же как она - мамами, потерявшими на войне сыновей: Альбина создала в Telegram группу "Мамы погибших сыновей", участницы которой и предложили поэтессе Светлане Корепановой написать книгу о погибших воинах.
Уличная фотовыставка Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В центре Москвы открылась уличная фотовыставка "Герои нашего времени"
22 июля, 15:41
"23 декабря в 15.00 в Центральном музее Победы в Москве состоится презентация книги "Герои, ушедшие в вечность" (2 часть) Светланы Корепановой. Новая книга посвящена сорока молодым бойцам, погибшим в СВО. Каждый герой удостоен отдельного стихотворения, про каждого можно прочесть краткую биографию и посмотреть фотографии. Книга создана при участии матерей погибших бойцов, которые предоставили все необходимые для создания сборника материалы", - рассказала Зуева.
Как пояснила РИА Новости Светлана Корепанова, книга выходит скромным тиражом в 250 экземпляров, но будет дозаказ – еще 250 книг. Купить вторую часть сборника можно будет в "Московском доме книги" на Арбате.
Стихи Светланы Корепановой будут читать: актриса театра и кино, режиссёр, продюсер, художественный руководитель театра "Содружество Актёров" Татьяна Журавлева; заслуженный артист РФ, актер театра им. Евгения Вахтангова Михаил Васьков; актер, режиссёр, заслуженный артист Карачаево-Черкесии Рафаэль Мукаев; актер, режиссер, педагог, музыкант Дмитрий Высоцкий; актер театра и кино Александр Алешкин. На презентации сборника выступит офицер запаса, подполковник Андрей Корепанов, добавила Зуева.
Светлана Корепанова - поэтесса, член Союза писателей России, обращается к теме защиты Родины. В частности, она - автор стихов к песням про СВО, а также стихотворных сборников "Вперёд, Россия, с нами Бог!" и "Витязи великого народа" - об отряде специального назначения.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Фильм о событиях СВО решили снять после гибели военкора Журавлева
23 апреля, 19:06
 
