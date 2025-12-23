Рейтинг@Mail.ru
19:20 23.12.2025 (обновлено: 19:32 23.12.2025)
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса
швеция
санта-клаус
северный полюс
flightradar24
в мире
швеция, санта-клаус, северный полюс, flightradar24, в мире
Швеция, Санта-Клаус, Северный полюс, Flightradar24, В мире
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Волшебные сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, следует из данных портала Flightradar24.
По данным портала, сани вылетели с Северного полюса во вторник, по состоянию на 18.49 мск Санта-Клаус пролетает над территорией Швеции.
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Почитали как Христа". Чего мы не знаем о "русском Санта-Клаусе"
19 декабря, 08:00
 
