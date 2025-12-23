https://ria.ru/20251223/klaus-2064168800.html
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса - РИА Новости, 23.12.2025
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса
Волшебные сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:20:00+03:00
2025-12-23T19:20:00+03:00
2025-12-23T19:32:00+03:00
швеция
санта-клаус
северный полюс
flightradar24
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/14/1562281439_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_b9ffcf74c273ed35ad6dff127a71b461.jpg
https://ria.ru/20251219/russkiy-2062861772.html
швеция
северный полюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/14/1562281439_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_f9ce53675c97270df9762a47e2bafa40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, санта-клаус, северный полюс, flightradar24, в мире
Швеция, Санта-Клаус, Северный полюс, Flightradar24, В мире
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса
Flightradar24: сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса