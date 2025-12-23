Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" прервал серию из пяти поражений в КХЛ
Хоккей
 
19:56 23.12.2025 (обновлено: 02:04 24.12.2025)
"Трактор" прервал серию из пяти поражений в КХЛ
"Трактор" прервал серию из пяти поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Трактор" прервал серию из пяти поражений в КХЛ
Челябинский "Трактор" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
хоккей
спорт
сергей мыльников
трактор
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Мыльников, Трактор, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Трактор" обыграл "Барыс" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Челябинский "Трактор" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во вторник в Астане и завершилась победой гостей со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили Михаил Горюнов-Рольгизер (8-я минута) и Логан Дэй (20).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 декабря 2025 • начало в 17:30
Завершен
Барыс
0 : 2
Трактор
07:46 • Михаил Горюнов-Рольгизер
(Владимир Жарков)
19:05 • Логан Дэй
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Трактора" Сергей Мыльников отразил все 30 бросков по воротам. Он провел свой первый сухой матч в текущем сезоне и пятый – за карьеру в КХЛ.
"Трактор" прервал серию из пяти поражений подряд и одержал свою первую победу зимой. Челябинская команда не обыгрывала соперника с 28 ноября, когда дома разгромила "Сочи" (6:1). Клуб одержал первую победу под руководством Евгения Корешкова, который был назначен на пост главного тренера "Трактора" 16 декабря.
"Трактор" (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" (34) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче "Трактор" на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой" 25 декабря, а "Барыс" в тот же день примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.
Хоккей
 
