"Трактор" прервал серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Челябинский "Трактор" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во вторник в Астане и завершилась победой гостей со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили Михаил Горюнов-Рольгизер (8-я минута) и Логан Дэй (20).
23 декабря 2025 • начало в 17:30
Завершен
07:46 • Михаил Горюнов-Рольгизер
19:05 • Логан Дэй
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
Голкипер "Трактора" Сергей Мыльников отразил все 30 бросков по воротам. Он провел свой первый сухой матч в текущем сезоне и пятый – за карьеру в КХЛ.
"Трактор" прервал серию из пяти поражений подряд и одержал свою первую победу зимой. Челябинская команда не обыгрывала соперника с 28 ноября, когда дома разгромила "Сочи" (6:1). Клуб одержал первую победу под руководством Евгения Корешкова, который был назначен на пост главного тренера "Трактора" 16 декабря.
"Трактор" (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" (34) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче "Трактор" на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой" 25 декабря, а "Барыс" в тот же день примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.