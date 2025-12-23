МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями

ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. МИД Китая в ответ на угрозы Владимира Зеленского ввести новые санкции против китайских граждан и компаний призвал Киев исправить ошибки, следует из заявления официального представителя ведомства Линь Цзяня.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — сказал он.
Дипломат также напомнил, что Китай поддерживает усилия по достижению мира на Украине и с самого начала конфликта последовательно выступает за содействие мирным переговорам.
Глава киевского режима не раз грубо отзывался о Китае и его усилиях по урегулированию украинского конфликта. Так, в сентябре он обвинял Пекин в том, что тот якобы не заинтересован в прекращении военных действий, и жаловался, что попытки воздействовать на Москву через КНР не приносят результатов.
В Китае отвечали, что готовы взаимодействовать со всеми сторонами конфликта ради прекращения огня и политического решения кризиса.