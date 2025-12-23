Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями - РИА Новости, 23.12.2025
13:36 23.12.2025
МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями
МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями
МИД Китая в ответ на угрозы Владимира Зеленского ввести новые санкции против китайских граждан и компаний призвал Киев исправить ошибки, следует из заявления... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:36:00+03:00
2025-12-23T13:36:00+03:00
в мире
китай
украина
владимир зеленский
мид кнр
китай
украина
Новости
в мире, китай, украина, владимир зеленский, мид кнр
В мире, Китай, Украина, Владимир Зеленский, МИД КНР
Здание Министерства иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. МИД Китая в ответ на угрозы Владимира Зеленского ввести новые санкции против китайских граждан и компаний призвал Киев исправить ошибки, следует из заявления официального представителя ведомства Линь Цзяня.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — сказал он.
Китай имеет последовательную позицию по Украине, заявил МИД КНР
17 декабря, 10:46
Китай имеет последовательную позицию по Украине, заявил МИД КНР
17 декабря, 10:46
Накануне Зеленский анонсировал новый пакет санкций против китайских физических лиц и предприятий, которые, как он утверждает, оказывают содействие России.
"Мы призываем Украину немедленно исправить ошибки", — добавил Ли Цзянь, подчеркнув, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний и граждан.
Дипломат также напомнил, что Китай поддерживает усилия по достижению мира на Украине и с самого начала конфликта последовательно выступает за содействие мирным переговорам.
Глава киевского режима не раз грубо отзывался о Китае и его усилиях по урегулированию украинского конфликта. Так, в сентябре он обвинял Пекин в том, что тот якобы не заинтересован в прекращении военных действий, и жаловался, что попытки воздействовать на Москву через КНР не приносят результатов.
В Китае отвечали, что готовы взаимодействовать со всеми сторонами конфликта ради прекращения огня и политического решения кризиса.
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
4 декабря, 08:14
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
4 декабря, 08:14
 
В миреКитайУкраинаВладимир ЗеленскийМИД КНР
 
 
