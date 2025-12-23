Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России

ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Безвизовый режим между РФ и КНР открывает огромные возможности для укрепления связей между народами двух стран, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, пригласив жителей Китая насладиться красотами России.

Пекине. "Пользуясь случаем, приглашаю всех в Россию насладиться красотами нашей родины, кухней народов нашей многонациональной страны. Безвиз поистине открывает огромные возможности для укрепления связей между людьми", - сказал Моргулов , выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая

По словам дипломата, отмена виз не только заметно подогрела интерес к взаимным поездкам, но уже успела ощутимо сказаться на показателях турпотока.

"Думаю, что эти меры подстегнут не только туристические обмены, но и будут способствовать более тесному общению народов двух стран", - сказал посол.