https://ria.ru/20251223/kitay-2064044876.html
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России - РИА Новости, 23.12.2025
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России
Безвизовый режим между РФ и КНР открывает огромные возможности для укрепления связей между народами двух стран, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:03:00+03:00
2025-12-23T12:03:00+03:00
2025-12-23T12:03:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
игорь моргулов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980082935_121:0:2821:1519_1920x0_80_0_0_69650838f32b23d90b26ff1b03310cf3.jpg
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
https://ria.ru/20251126/turisty-2057609872.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980082935_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_3462dc4ab3d66b009d232d18b78d8e1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов, Владимир Путин
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России
Посол Моргулов: безвиз открывает огромные возможности для укрепления связей
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Безвизовый режим между РФ и КНР открывает огромные возможности для укрепления связей между народами двух стран, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, пригласив жителей Китая насладиться красотами России.
"Пользуясь случаем, приглашаю всех в Россию
насладиться красотами нашей родины, кухней народов нашей многонациональной страны. Безвиз поистине открывает огромные возможности для укрепления связей между людьми", - сказал Моргулов
, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая
в Пекине
.
По словам дипломата, отмена виз не только заметно подогрела интерес к взаимным поездкам, но уже успела ощутимо сказаться на показателях турпотока.
"Думаю, что эти меры подстегнут не только туристические обмены, но и будут способствовать более тесному общению народов двух стран", - сказал посол.
Президент РФ Владимир Путин
1 декабря подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Ранее МИД КНР объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.