Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России - РИА Новости, 23.12.2025
12:03 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/kitay-2064044876.html
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России - РИА Новости, 23.12.2025
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России
Безвизовый режим между РФ и КНР открывает огромные возможности для укрепления связей между народами двух стран, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:03:00+03:00
2025-12-23T12:03:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
игорь моргулов
владимир путин
китай
россия
пекин
в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов, Владимир Путин
Посол в КНР пригласил жителей Китая насладиться красотами России

Посол Моргулов: безвиз открывает огромные возможности для укрепления связей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Безвизовый режим между РФ и КНР открывает огромные возможности для укрепления связей между народами двух стран, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, пригласив жителей Китая насладиться красотами России.
"Пользуясь случаем, приглашаю всех в Россию насладиться красотами нашей родины, кухней народов нашей многонациональной страны. Безвиз поистине открывает огромные возможности для укрепления связей между людьми", - сказал Моргулов, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая в Пекине.
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
По словам дипломата, отмена виз не только заметно подогрела интерес к взаимным поездкам, но уже успела ощутимо сказаться на показателях турпотока.
"Думаю, что эти меры подстегнут не только туристические обмены, но и будут способствовать более тесному общению народов двух стран", - сказал посол.
Президент РФ Владимир Путин 1 декабря подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Ранее МИД КНР объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Великая Китайская стена - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
26 ноября, 10:27
 
В миреКитайРоссияПекинИгорь МоргуловВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
