Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности ответить на запрет США на ввоз дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 23.12.2025 (обновлено: 18:50 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/kitaj-2064163610.html
В Китае заявили о готовности ответить на запрет США на ввоз дронов
В Китае заявили о готовности ответить на запрет США на ввоз дронов - РИА Новости, 23.12.2025
В Китае заявили о готовности ответить на запрет США на ввоз дронов
Китай примет решительные меры в ответ на введение США запрета на ввоз беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, включая китайские, завил... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:48:00+03:00
2025-12-23T18:50:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064158748_0:260:3084:1995_1920x0_80_0_0_3925f03c52907d1fae12f815b37dad2c.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2064100528.html
https://ria.ru/20251222/kitaj-2063937511.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064158748_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_9f13a5f037b0ebc092417c1c0ccfd0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
В Китае заявили о готовности ответить на запрет США на ввоз дронов

КНР примет меры против запрета США на импорт дронов китайского производства

© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHФлаги КНР в Пекине
Флаги КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
Флаги КНР в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Китай примет решительные меры в ответ на введение США запрета на ввоз беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, включая китайские, завил представитель министерства коммерции КНР.
Ранее американские СМИ сообщили, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла решение о запрете ввоза новых беспилотных летательных аппаратов иностранного производства из-за рисков безопасности, что не позволит китайским компаниям DJI и Autel поставлять на рынок США новые модели дронов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT
Вчера, 15:01
"Китай призывает США прекратить ошибочные действия и немедленно отменить соответствующие меры. Если американская сторона продолжит действовать по-своему, то Китай решительно примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - заявил представитель минкоммерции, слова которого приводятся на сайте ведомства.
По его словам, Пекин выражает решительный протест в отношении действий Вашингтона, поскольку США "пренебрегают нормальными коммерческими сделками и торговыми обменами между китайскими и американскими компаниями", а также настоятельными призывами представителей деловых кругов двух стран.
"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности и пользовались государственной властью для подавления иностранных компаний, включая китайские. Это типичный пример искажения рынка и одностороннего запугивания", - уточняется в заявлении.
Ранее во вторник крупнейший в мире производитель дронов - китайская компания DJI выразила сожаление в связи с решением США, указав, что этот шаг не только ограничивает свободу выбора для американских потребителей и бизнес-пользователей, но также подрывает принципы открытого и справедливого рынка.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рейтер: США утверждают, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией
22 декабря, 18:50
 
В миреСШАКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала