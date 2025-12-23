В Китае заявили о готовности ответить на запрет США на ввоз дронов

"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности и пользовались государственной властью для подавления иностранных компаний, включая китайские. Это типичный пример искажения рынка и одностороннего запугивания", - уточняется в заявлении.

Ранее во вторник крупнейший в мире производитель дронов - китайская компания DJI выразила сожаление в связи с решением США, указав, что этот шаг не только ограничивает свободу выбора для американских потребителей и бизнес-пользователей, но также подрывает принципы открытого и справедливого рынка.