Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США , сообщило, что КНР якобы разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией

"Китай строго соблюдает политику неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не будет участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной", - заявил Линь Цзянь.