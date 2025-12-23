https://ria.ru/20251223/kitaj-2064042476.html
Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений, заявил МИД КНР
Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 23.12.2025
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США
, сообщило, что КНР
якобы разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией
.
"Китай строго соблюдает политику неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не будет участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной", - заявил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что Китай последовательно и активно участвует в процессе рассмотрения договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поддерживает диалог со всеми сторонами по вопросам контроля над ядерными вооружениями на встречах "ядерной пятерки".