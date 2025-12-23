Рейтинг@Mail.ru
11:56 23.12.2025 (обновлено: 11:57 23.12.2025)
Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений, заявил МИД КНР
в мире, китай, сша, монголия
В мире, Китай, США, Монголия
© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
 Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41 на параде в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США, сообщило, что КНР якобы разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией.
"Китай строго соблюдает политику неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не будет участвовать в гонке ядерных вооружений ни с одной страной", - заявил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что Китай последовательно и активно участвует в процессе рассмотрения договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поддерживает диалог со всеми сторонами по вопросам контроля над ядерными вооружениями на встречах "ядерной пятерки".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия
30 октября, 04:17
 
