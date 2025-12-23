Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР выступил против давления США на китайские компании - РИА Новости, 23.12.2025
11:53 23.12.2025
МИД КНР выступил против давления США на китайские компании
МИД КНР выступил против давления США на китайские компании
Китай выступает против создания США дискриминационных списков и оказания необоснованного давления на китайские компании, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 23.12.2025
МИД КНР выступил против давления США на китайские компании

МИД КНР: Китай выступает против давления США на китайские компании

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Китай выступает против создания США дискриминационных списков и оказания необоснованного давления на китайские компании, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее американские СМИ сообщили, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла решение о запрете ввоза новых беспилотных летательных аппаратов иностранного производства из-за рисков безопасности, что не позволит китайским компаниям DJI и Autel поставлять на рынок США новые модели дронов.
"Китай решительно выступает против обобщения США концепции национальной безопасности, создания дискриминационных списков и оказания необоснованного давления на китайские компании", - заявил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что США должны исправить свои ошибочные действия и обеспечить справедливую, честную и недискриминационную среду для работы китайских предприятий.
Ранее во вторник крупнейший в мире производитель дронов - китайская компания DJI выразила сожаление в связи с решением США, указав, что этот шаг не только ограничивает свободу выбора для американских потребителей и бизнес-пользователей, но также подрывает принципы открытого и справедливого рынка.
