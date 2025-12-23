Рейтинг@Mail.ru
Испытания по возврату ступени ракеты "Чанчжэн-12А" прошли неудачно
07:52 23.12.2025
Испытания по возврату ступени ракеты "Чанчжэн-12А" прошли неудачно
Китай осуществил первый запуск многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-12А", запуск и вывод на орбиту второй ступени прошли штатно, однако испытание по...
2025
китай, ганьсу
Китай, Ганьсу
Испытания по возврату ступени ракеты "Чанчжэн-12А" прошли неудачно

Испытания по возврату первой ступени ракеты "Чанчжэн-12А" прошли неудачно

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗапуск ракеты "Чанчжэн-2"
Запуск ракеты Чанчжэн-2 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Запуск ракеты "Чанчжэн-2". Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Китай осуществил первый запуск многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-12А", запуск и вывод на орбиту второй ступени прошли штатно, однако испытание по возвращению первой ступени ракеты не дало ожидаемых результатов, сообщает во вторник издание "Кэчуанбань жибао".
Запуск ракеты состоялся во вторник около 10.00 по местному времени (05.00 мск) с коммерческой стартовой площадки "Дунфэн" космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
"Ракета-носитель успешно совершила свой первый полет, достигнув цели по выводу на орбиту второй ступени, однако испытание по возвращению первой ступени ракеты не дало ожидаемых результатов", - говорится в сообщении издания.
Многоразовая ракета-носитель "Чанчжэн-12А" диаметром 3,8 метра в высоту достигает 60 метров, в первой ступени ракеты используются семь жидкостных кислородно-метановых двигателей "Лунюнь", вторая ступень оснащена одним жидкостный кислородно-метановым двигателем YF-209V.
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Китае нашли способ уничтожать космический мусор
11 августа, 18:34
 
