Испытания по возврату ступени ракеты "Чанчжэн-12А" прошли неудачно
Китай осуществил первый запуск многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-12А", запуск и вывод на орбиту второй ступени прошли штатно, однако испытание по... РИА Новости, 23.12.2025
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости.
Китай осуществил первый запуск многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-12А", запуск и вывод на орбиту второй ступени прошли штатно, однако испытание по возвращению первой ступени ракеты не дало ожидаемых результатов, сообщает во вторник издание "Кэчуанбань жибао"
Запуск ракеты состоялся во вторник около 10.00 по местному времени (05.00 мск) с коммерческой стартовой площадки "Дунфэн" космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу
на северо-западе Китая
"Ракета-носитель успешно совершила свой первый полет, достигнув цели по выводу на орбиту второй ступени, однако испытание по возвращению первой ступени ракеты не дало ожидаемых результатов", - говорится в сообщении издания.
Многоразовая ракета-носитель "Чанчжэн-12А" диаметром 3,8 метра в высоту достигает 60 метров, в первой ступени ракеты используются семь жидкостных кислородно-метановых двигателей "Лунюнь", вторая ступень оснащена одним жидкостный кислородно-метановым двигателем YF-209V.