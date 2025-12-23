Число концертов Киркорова за два года упало на 84 процента

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Количество концертов народного артиста России Филиппа Киркорова сократилось на 84% за 2024-2025 годы, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"У Филиппа Киркорова средняя цена (за билеты на концерты - ред.) выросла на 19%, однако количество концертов сократилось на 84%", - говорится в сообщении.

Аналитики выяснили, что ряд артистов сочетают умеренное повышение стоимости билетов с заметным расширением туров. Самым показательным примером стала Татьяна Буланова: при росте средней цены на 52% количество ее концертов увеличилось в 11 раз за последние два года.

"У Леонида Агутина средняя цена выросла на 9%, а количество концертов увеличилось на 75%. У Надежды Кадышевой рост средней цены составил 54% при росте числа выступлений на 32%, а группа "Звери" показала рост цены на 17% при увеличении концертной активности почти в 1,5 раза (+44%)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2025 году общее количество концертов в России выросло на 25% к уровню 2024 года. Основной рост обеспечили города-миллионники, где гастрольная активность и зрительский интерес растут опережающими темпами.

"Среди лидеров года по динамике числа проведенных концертов: Нижний Новгород +35%, Казань + 31%, Новосибирск +30%, Санкт-Петербург +23%, Краснодар +21%", - говорится в сообщении.

