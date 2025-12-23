https://ria.ru/20251223/kiev-2064008778.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал "Киев 24". РИА Новости, 23.12.2025
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы